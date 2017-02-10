تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه ولاية العهد هذا نصها:

«سمو الأخ الكريم الشيخ نواف الأحمد

ولي العهد

تحية طيبة وبعد:

يشرفني أن أرفع إلى سموكم حفظكم الله وإخواني الوزراء أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سموكم ولاية العهد.

ويسعدني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا أن أتوجه إلى الله العلي الكبير أن يحفظ سموكم للكويت وأهلها نبعا للخير لمواصلة مسيرة العطاء الوطني والجهود المخلصة من أجل تحقيق التقدم والرخاء لوطننا العزيز.

وإذ أعرب لكم عن اعتزازنا الكبير بحرص سموكم الدائم على مصالح الوطن والمواطنين ورعايتكم الأبوية الدائمة لشعبنا الوفي فإنني أؤكد لسموكم حفظكم الله مواصلة الجهد والعمل في خدمة كويتنا الغالية، مسترشدين بتوجيهاتكم السديدة ودعمكم المتواصل.

خالص تهانينا وتمنياتنا لسموكم حفظكم الله بدوام نعمة الصحة والعافية ولوطننا الحبيب دوام نعمة الأمن والأمان والتقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسموكم حفظكم الله ورعاكم.

وكل عام وسموكم بخير.

جابر المبارك الحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء»

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من خالص التهنئة وطيب التمنيات وصادق الدعاء بهذه المناسبة، مبتهلا إلى المولى العلي القدير ان يديم عليه رداء الصحة والعافية والسعادة، وان يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء، وعلى أهله الأوفياء وافرا من الأمن والاستقرار والعلياء في سياج منيع من الوحدة الوطنية الصلبة في كنف القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.