بعث صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة لاخيه الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الصومال الشقيقة وأدائه اليمين القانونية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية ولجمهورية الصومال وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار، مشيدا سموه بالعلاقات الطيبة التي تربط الكويت بجمهورية الصومال الشقيقة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تهنئة لأخيه الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الشقيقية، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الصومال الشقيقة وأدائه اليمين القانونية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.