اشاد آمر القوات البرية اللواء ركن الشيخ خالد صالح الصباح بنتائج الدورة الـ 17 لاجتماع قادة القوات البرية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم فعالياته امس في أبوظبي.

وقال الشيخ خالد الصباح في تصريح لـ«كونا» إن الاجتماع كان ناجحا وتناول العديد من الامور المتعلقة بتعزيز اللحمة الخليجية وترسيخ الأسس القائمة بين القوات البرية لدول مجلس التعاون الخليجي.

واضاف ان الاجتماع بحث التنسيق في المهام والواجبات للقوات البرية الخليجية في مختلف الظروف سواء الحالية او المستقبلية والاتفاق على العمل المشترك وفقا لما يتطلبه التكامل الدفاعي عن المنظومة الخليجية في هذا المجال.

وأعرب عن شكره لدولة الامارات على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال اللذين حظيت بهما الوفود العسكرية الخليجية المشاركة في هذا الاجتماع.

وتمنى للجميع التوفيق والسداد في مساعيهم الرامية لتوحيد الجهود وبناء أسس التعاون والتنسيق بين القوات الخليجية.

وقام قادة القوات البرية الخليجية على هامش الاجتماع بزيارة واحة الكرامة والنصب التذكاري لشهداء الامارات في ابوظبي.