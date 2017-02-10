استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه صباح أمس قائد المنطقة البحرية في المحيط الهندي وقائد القوات الفرنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة العميد البحري ديدييه بياتون والوفد المرافق له بمناسبة زياته للبلاد.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن أحمد عبدالوهاب العميري والملحق العسكري الفرنسي لدى البلاد العقيد الركن باتريك بيكييه.

كما استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه في وقت لاحق من صباح امس الملحق العسكري لجمهورية كوريا الصديقة المقيم في المملكة العربية السعودية العقيد شيون جاي هو بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معاون رئيس الأركان العامه لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن أحمد العميري ومدير شؤون الملحقين والبعثات العسكرية العقيد الركن نجيب الصقر.