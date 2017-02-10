وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد كلمة شكر وتقدير الى اخوانه المواطنين الكرام والمقيمين الاوفياء الذين أعربوا عن خالص تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة بمناسبة الذكرى الـ11 لتولي سموه ولاية العهد من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات الهاتفية او جميع اشكال التعبير الاخرى، مبتهلا الى المولى العلي القدير أن يحفظ الوطن الغالي وأن يديم عليه نعمة الامن والامان والرخاء والاستقرار، وعلى الجميع بموفور الصحة والعافية وان يوفقنا جميعا ويسدد خطانا لمواصلة النهوض بوطننا العزيز وتحقيق كل ما ننشده له من تطور وازدهار تحت ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.