قدمت الكويت تبرعا بمبلغ 100 ألف دولار للمساهمة في دعم أنشطة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها.

وسلم سفيرنا لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية صادق معرفي مبلغ التبرع الى المدير العام التنفيذي للأكاديمية مارتن كرويتنير.

وأوضح معرفي في تصريح خاص لـ «كونا» عقب التسليم ان هذا التبرع المالي المقدم من حكومة الكويت يندرج في إطار تعزيز اطر التعاون الدولي بين الكويت وجهات الاختصاص فيها والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.

وأشار الى ان الكويت انضمت في الرابع من مايو عام 2015 الى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي أنشئت بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح منظمة دولية في عام 2011 متمتعة بصفة مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بطبيعة الأنشطة التي تقدمها الأكاديمية أوضح السفير معرفي أن هذه الأكاديمية قدمت في الأعوام الخمسة الماضية العديد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد وما يتصل به من جرائم غسيل الأموال واسترداد الموجودات والأموال المهربة.

وأضاف ان الاكاديمية تعتبر ذراعا مساندة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اضافة الى ما تقوم به من إعداد للبحوث العلمية والميدانية.

وأكد السفير معرفي ان برامج التدريب التي توفرها الأكاديمية يمكن أن تستفيد منها العديد من الجهات في الكويت كوزارة المالية والنيابة العامة وإدارة التحقيقات وديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وبيّن ان الأكاديمية تعد أول مركز تعليمي متخصص في توفير برامج مؤهلة للحصول على شهادة الماجستير في مجال مكافحة الفساد.