دعت سفارتنا في اندونيسيا الرعايا الكويتيين إلى الابتعاد عن أماكن وتجمعات مظاهرات من المقرر أن تنظم في جاكرتا قبيل عملية انتخاب حاكم جديد للعاصمة الاندونيسية منتصف فبراير الجاري.

وشددت السفارة في بيان على ضرورة توخي الرعايا الكويتيين الحذر والحيطة والابتعاد عن منطقة (غامبير) ومنطقة دائرة فنذق (إندونيسيا) ومقر مجلس النواب ومجلس الشورى وقاعة جاكرتا الدولية وساحة (موناس) والمناطق القريبة من مسجد جامع الاستقلال. وحثت السفارة جميع الرعايا الكويتيين على التواصل معها في حال حدوث أي طارئ عن طريق أرقام الطوارئ الخاصة +62081290992638 +62081513252597 +62081281813758 معربة عن تمنياتها للجميع بالسلامة ولإندونيسيا دوام الاستقرار والأمن.