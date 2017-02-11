أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس الأميركي دونالد ترامب أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف.



جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه صاحب السمو من الرئيس الأميركي مساء الخميس حيث جدد سموه في مستهله خالص تهانيه للرئيس الأميركي بمناسبة انتخابه رئيسا لأميركا وتوليه مهامه الدستورية متمنيا له كل التوفيق والسداد.



كما جرى خلاله بحث العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الصديقين والتأكيد على عمقها ومتانتها وعلى التطلع الدائم والمشترك لتعزيز اطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والامنية والعسكرية والارتقاء بها الى آفاق ارحب خدمة لمصلحتهما وعلى استمرار التشاور بينهما في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.



كما استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتشاور بشأنها.



وقد اكد الرئيس الأميركي الالتزام بأمن الكويت واستقرارها والاشادة بدورها الانساني.



وقد وجه الدعوة لسموه لزيارة الولايات المتحدة في وقت يتم الاتفاق عليه، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية، ولدولة الكويت كل الرقي والازدهار.



وقد ثمن سموه للرئيس الاميركي هذا التواصل ووجه الدعوة اليه باسمه وباسم الكويت وشعبها لزيارة الكويت، متطلعا الى تلبيتها في المستقبل القريب، راجيا له موفور الصحة والسعادة، وللولايات المتحدة وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار، وللعلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.