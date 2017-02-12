بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية متمنيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.