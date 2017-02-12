تقدم راعي الكنيسة المصرية في الكويت الأب بيجول الأنبا بيشوي بأسمى التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة ذكرى مرور 11 عاما على تزكية سموه لولاية العهد، مؤكدا أن سموه شريك فاعل في عملية البناء التي شهدتها الكويت منذ نهاية الخمسينيات وأسهم في صناعة قراراتها وتحقيق إنجازاتها.



ونقل الأب بيجول في تصريح صحافي تهنئة نيافة الحبر الجليل د.الأنبا انطونيوس مطران القدس والشرق الأدنى إلى سموه بهذه المناسبة الغالية، لافتا إلى ان سموه يعتبر أحد أبرز من عاصر مسيرة بناء الكويت منذ الاستقلال.



واكد ان سمو الشيخ نواف الأحمد يقف سندا لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في قيادة البلاد نحو التقدم والاستقرار.. وانه إنسان بكل المعايير، دائما يمد يد العون والمساعدة لكل من يحتاج إليه، قبل أن يطلب منه ذلك، لأنه يملك فطنة وبصيرة ثاقبة.



وبين ان أهل الكويت اجمعوا على حبه لما يميزه من تواضع، فمنذ اللحظة الأولى لتولي سموه ولاية العهد تجلى حبه الكبير للكويت قيادة وشعبا.



واكد راعي الكاتدرائية المرقسية الأب بيجول ان 11 عاما هي عمر أعماله العطرة في قلوبنا جميعا، مشيدا بمشوار سموه الحافل في خدمة الكويت، بدأه منذ أكثر من 50 عاما في مختلف المجالات.

وشدد على أن سمو ولي العهد هو نبع من الإنسانية والعطاء المتدفق والإخلاص، والمتفاني بحق في عمله المتعدد الجوانب، لاسيما في الجانب السياسي والإنساني، مشيرا إلى أنه طيب القلب دمث الخلق، كلماته تدخل القلوب وتسكن العقول، لأنها مملوءة بالحب والصدق، ومن يقترب من سموه يعرف مدى التواضع والشموخ وقوة الشخصية.