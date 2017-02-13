استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ حيث تم خلال اللقاء استعراض الأنشطة التي تقوم بها المنظمة ومشاريعها الإنسانية لمساعدة المنكوبين في بؤر الأزمات خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

ونوه الخالد خلال اللقاء- وفق بيان للخارجية- بعلاقة التعاون الوثيقة القائمة بين الكويت والمنظمة الدولية للهجرة، مؤكدا حرص الكويت على تعزيز التعاون مع المنظمة في سبيل تحقيق الأهداف الانسانية النبيلة التي تضطلع بها.

ومن جانبه أعرب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة عن بالغ الامتنان والعرفان للدور الكبير الذي تقوم به الكويت في مجال العمل الإنساني حول العالم ومساندتها للمشاريع والبرامج التي تقوم بها منظمة الهجرة العالمية مجددا الإشادة بالدور الريادي الذي يقوم به صاحب السمو الامير في المجال الإنساني.

وحضر اللقاء كل من نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.