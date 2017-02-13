استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري.

كما استقبل سموه بقصر بيان أمس وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.