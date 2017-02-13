الحمد: اللجنة من روافد العمل الثنائي المشترك

الظاهري: ناقشنا موضوع وثائق السفر الالكترونية والطارئة

اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد اهمية اجتماعات اللجنة القنصلية الكويتية - الاماراتية المشتركة التي انطلقت أمس في ترجمة العلاقات الثنائية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية الدائمة.

وأضاف الحمد في كلمة له خلال افتتاح اعمال الدورة الثانية للجنة ان مثل هذه الاجتماعات تعكس عمق العلاقات الاخوية التاريخية المتجذرة والاواصر الحميمية والعزم المشترك بين البلدين الشقيقين على المضي قدما بما يحقق المصلحة المشتركة.

وأوضح ان هذه اللجنة تعد رافدا من روافد العمل الثنائي المشترك مشيرا الى دورها في تحقيق تطلعات الجانبين، مؤكدا ان اعمال الدورة الثانية التي تستمر يومين تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيسي اللجنة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد واخيه سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة لتشكيل امتداد لعلاقة طويلة ومتميزة والتنسيق في جميع المجالات على مدى سنوات عديدة.

وبين ان هذه اللجنة تأتي استكمالا لاعمال الدورة الاولى التي عقدت في نوفمبر 2015 في الامارات العربية المتحدة التي ناقشت عدة بنود تتعلق بالجوانب القنصلية والامنية والقضائية، لافتا الى ان التفاعل بين البلدين الشقيقين يتم بشكل كبير في عدة مجالات منها الاستثماري والسياحي والتعليمي الامر الذي يصطحب معه قضايا تحتاج الى آلية عمل لتسهيل الاجراءات او المشاكل التي يتعرض لها المواطنون من البلدين.

وأكد ان اللجنة ركزت خلال الاجتماع على الاعمال القنصلية وذلك للتسهيل على مواطني البلدين بحيث انه في حال عدم وجود تمثيل ديبلوماسي لاحد الطرفين يقوم الطرف الاخر بمساعدة المواطن ان كان كويتيا او اماراتيا وتسهيل وتقديم الخدمات التي يحتاجها.

وعن عدم وجود بعثات ديبلوماسية كويتية في عدد من البلدان قال الحمد ان الكويت لديها تمثيل ديبلوماسي من خلال سفارات اخرى حيث يكون هناك سفير محال تكون لديه كافة الصلاحيات الامر الذي يساعد في تمثيل الكويت.

من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الاماراتية السفير احمد الظاهري في كلمة مماثلة ان العلاقات الثنائية المشتركة بين الامارات والكويت شهدت محطات بارزة بالتميز اسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدما. واضاف الظاهري ان الاجتماع يأتي تلبية لرغبة البلدين في تعزيز اواصر التعاون في المجال القنصلي، معربا عن امله في تحقيق المزيد من الانجازات الملموسة في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية، موضحا ان جدول اعمال الاجتماع يشمل مناقشة الموضوعات القنصلية ذات الاهتمام المشترك في شتى المجالات املا في تطوير الخدمات القنصلية في البلدين الشقيقين.

وذكر الظاهري ان اللجنة القنصلية المشتركة ناقشت موضوع تفعيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين.

وأكد السفير الظاهري في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في الدورة الثانية من اعمال اللجنة ان «هذه الخطوة سوف تدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع على محضر الاجتماع اليوم».

وأفاد ان العنصر الاساسي في هذه الاتفاقية هو رعاية مصلحة المحكوم وتواجده في البيئة التي تؤهله للاصلاح، مشيرا الى ان هذه العملية تتم برغبة المحكوم صاحب العلاقة.

وذكر ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع وثائق السفر الالكترونية والطارئة وكيفية الاستفادة من الخبرات بين الجانبين في هذا المجال مؤكدا ان القنصليات الاماراتية على اتم الاستعداد مع الجانب الكويتي في تسهيل امور المواطنين.

وأعرب عن سعادته بانضمام الكويت للملتقى القنصلي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الكورية سيئول كما اعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون القنصلي والامني والقضائي وتبادل الخبرات.