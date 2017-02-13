بحث سفيرنا لدى رومانيا طلال الهاجري أمس مع رئيس غرفة تجارة وصناعة رومانيا ميهان داربان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وذكرت سفارتنا لدى رومانيا في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ان السفير الهاجري بحث مع رئيس غرفة تجارة وصناعة رومانيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة التبادل التجاري وفرص الاستثمار المتاحة بين البلدين لاسيما مع القطاع الخاص في الجانبين.

واوضح ان الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي حضره مستشار غرفة التجارة وزير الخارجية الروماني السابق لازار كومانسكو آلية التعاون المشترك بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين وكيفية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لرومانيا وموانئها المطلة على البحر الاسود.

وبحث الجانبان مسألة تعزيز تبادل زيارات المستثمرين والخبراء ورجال الاعمال بين البلدين والوفود الاقتصادية بين البلدين والتأكيد على اهمية تأسيس مجلس اعمال كويتي ـ روماني مشترك اضافة الى ضرورة تسهيل اصدار تأشيرات الدخول لرجال الاعمال والتجار الكويتيين لرومانيا.