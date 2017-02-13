استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينج وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس سفير سلطنة عمان لدى الكويت حامد بن سعيد آل إبراهيم حيث سلم سموه رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنمية أوجه التعاون بينهما في المجالات كافة في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات تاريخية راسخة لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبها كما تضمنت دعوة سموه لزيارة سلطنة عمان الشقيقة.