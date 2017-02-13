بحث سفيرنا لدى تونس علي الظفيري مع مدير المسرح الوطني التونسي الفاضل الجعايبي سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين والتحضيرات للأسبوع الثقافي الكويتي في تظاهرة «صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016».

وقال السفير الظفيري في تصريح لـ «كونا» إن المحادثات مع الجعايبي ركزت على التعاون القائم بين الكويت وتونس في المجال الثقافي وسبل تعزيزه عبر تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية كويتية بتونس وأخرى تونسية بالكويت.

وأضاف أنه تم التطرق إلى تسهيل تنقل الفنانين والمبدعين بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم الاطلاع على التحضيرات واللمسات الأخيرة للأسبوع الثقافي الكويتي الذي سينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي في الفترة القليلة المقبلة على هامش تظاهرة «صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016».

من جهته، أشاد الجعايبي بعمق العلاقات الثقافية والفنية بين الكويت وتونس، معربا عن تقديره وإعجابه بتطور الأعمال الفنية الكويتية خصوصا في مجال المسرح ودعا إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا المجال.

وأشار في هذا الصدد إلى العديد من المبدعين التونسيين الذين شاركوا في أعمال مسرحية كويتية، مثنيا على مبادرة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي بتنظيم أسبوع ثقافي كويتي بتونس ما «سيساهم في تقريب المسافات بين الشعبين».