أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا أهمية توحيد المواقف وتنسيق التحركات البرلمانية الخليجية والعربية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وذكرت سفارتنا لدى المنامة في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ان الملا شدد خلال استقباله عميد السلك الديبلوماسي وسفيرنا لدى البحرين الشيخ عزام الصباح على ضرورة إقامة مشاريع برلمانية مشتركة مع مختلف البرلمانات والمجالس النيابية.

كما اكد الملا أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين البرلمانات في الدول الخليجية والعربية لما فيه خير وصالح الدول وشعوبها.

وعن العلاقات الكويتية ـ البحرينية وصف الملا العلاقات بـ «الاخوية والتاريخية»، مؤكدا حرص المجلس النيابي على تعزيز العلاقات مع الكويت في المجالات كافة، ومجددا دعوته لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لزيارة مملكة البحرين.

من ناحيته، أشاد السفير عزام بالعلاقات الكويتية ـ البحرينية الأخوية، لافتا الى الحرص المشترك على تطويرها في المجالات كافة.