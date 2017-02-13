أكد الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح الخالد أهمية توثيق مرحلة من مراحل التعاون الإنساني مع المنظمة الدولية للهجرة، مبينا ما تحظى به الكويت من مكانة بين منظمات العمل الإنساني.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ صباح الخالد خلال حفل اطلاق المنظمة الدولية للهجرة في الكويت الفيلم الوثائقي (بكلماتهم وأصواتهم) في مكتبة الكويت الوطنية تقديرا وعرفانا لدور الكويت الرائد في مجال العمل الإنساني ومساهماتها الإغاثية لاسيما لتخفيف معاناة المتضررين والمنكوبين من الأزمتين السورية والعراقية والأثر الإيجابي لها في توفير حياة أفضل لهم.



وأشار وزير الخارجية في كلمته الى التكريم الخاص الذي حظي به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال أعمال افتتاح المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للهجرة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيڤ عام 2014 بتقليد سموه ميدالية المنظمة لدوره الكبير في دعم العمل الإنساني والاغاثي في العالم.



وهنأ المنظمة على توقيع اتفاقية انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة خلال سبتمبر الماضي وتوليها مسؤوليات متابعة التفاوض الدولية بشأن الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة في غضون العامين المقبلين وهو الأمر الذي سيشكل بالتأكيد قيمة مضافة للعمل الإنساني العالمي وتتويجا لعطاء المنظمة الدولية للهجرة الذي امتد لـ 66 عاما.



وأعرب الشيخ صباح الخالد عن الشكر للمنظمة الدولية للهجرة ومديرها العام ويليام لاسي على اطلاق الفيلم الوثائقي (بكلماتهم وأصواتهم) الذي يرصد النتائج الإيجابية لمساهمات الكويت الإنسانية في برامج المنظمة الدولية للهجرة في المناطق المتضررة جراء الصراعات والأزمات والكوارث وأثرها الإيجابي في تحسين حياة المتضررين والمنكوبين.



وأوضح ان فيلم (بكلماتهم وأصواتهم) يستحق كل التقدير والثناء كونه يوثق مرحلة هامة من مراحل التعاون الإنساني بين الكويت والمنظمة بالإضافة إلى انه يعطي نموذجا للقيم الإنسانية التي تطمح إليها البشرية جمعاء.



وذكر ان الفيلم يقدم أيضا مثالا على التقدير الذي تحظى به الكويت بين منظمات العمل الإنساني الدولي الى جانب أهميته في اعطاء زخم لكل العاملين في المجال الإنساني حول العالم بأن عملهم ودورهم مقدر وموثق.



وعبر الشيخ صباح الخالد عن الشكر لخطوة المنظمة الدولية للهجرة بإصدار كتاب (الكويت ملهمة الأمل في أوقات الأزمات) والذي يستعرض أنشطة وبرامج ومشاريع الكويت الإنسانية من خلال التعاون القائم مع المنظمة الدولية للهجرة.



واعرب عن شكره للمنظمة الدولية للهجرة ومديرها العام على مبادرات التوثيق هذه وكذلك لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت برئاسة إيمان عريقات.



كما أعرب عن تقديره لكل العاملين في مجال العمل الإنساني سواء في الميدان أو عبر مراكز الدعم والإسناد، مؤكدا تضامن الكويت وتعاطفها الكامل مع ضحايا النزاعات والصراعات المسلحة والكوارث أينما كانوا.