محمد راتب

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس وسام الاستحقاق والتميز للسفير والمناضل الفلسطيني واول مدير لمكتب منظمة التحرير في الكويت خيري الدين ابوالجبين لدوره الواسع في تمثيل فلسطين وتحسين العلاقات بين الدولتين.

وسلم السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب الوسام لابوالجبين خلال حفل نظمه لتكريمه في هوليداي إن السالمية بحضور أعضاء في السلك الديبلوماسي وعدد من الضيوف وأبناء الجالية، مثنيا دوره الكبير في دعم السفارة الفلسطينية وابناء الجالية في الكويت، لافتا الى أن السفير المناضل يعتبر من ابرز الشخصيات التي كانت لها مواقف مشرفة على جميع المستويات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعلاقات مع الكويت حيث كان اول مدير لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الكويت.

بدوره، وجه ابوالجبين تحية للرئيس الفلسطيني على تقديمه وسام الاستحقاق والتميز، مضيفا ان تمثيله لمكتب المنظمة التحرير الفلسطينية بدء في العام 1964 بعد تكليف مندوب فلسطين في الجامعة العربية احمد الشقيري لتنظيم وجود ابناء الجالية في جميع الدول، حيث تسلم منصبه بعد اعلان الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم تقديم التسهيلات للفلسطينيين ومن بعدها تم اجراء انتخابات وتسلمت بعدها رئيس مؤتمر ابناء فلسطين في الكويت مشيرا انه كان مقيما فيها منذ 1948 حيث قدم اليها مع دفعه المعلمين الاولى.

واثنى ابوالجبين على دور الحكومة الكويتية في دعم ابناء الجالية منذ العام 1967 في انشاء منظمة التحرير الفلسطينية ومدارسها التي كانت موزعة في اماكن اكتظاظهم وسكانهم والتي دعمت المسيرة التعليمية اضافة الى توفير ما يحتاجون اليه بشكل مستمر.

على صعيد آخر، قدم سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب تهاني القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الـ 11 لتولي سموهما مقاليد الحكم، مؤكدا تطور العلاقات الكويتية- الفلسطينية بشكل لافت على جميع المستويات لاسيما السياسية، مشيرا الى ان الكويت وبعد اعتمادها الجواز الفلسطيني في اكتوبر الماضي نقلت غالبية اقامات ابناء الجالية من الوثائق عليه، مضيفا امكانية قيام أصحاب الجوازات باستقدام اقاربهم من خلال كروت الزيارة وذلك من خلال مراجعة الجهات المعنية في الدولة.