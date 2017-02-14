حظي سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز بالاستماع إلى توجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تتعلق بالعمل الديبلوماسي والسياسة الخارجية للمملكة.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لوزير الخارجية عادل الجبير وكبار مسؤولي الوزارة ورؤساء بعثات المملكة وسفرائها في الخارج، وذلك في قصر اليمامة بالرياض يوم أول من أمس.

وثمن د.الفايز توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدا أنها ستكون نبراس عمله في توطيد العلاقات الراسخة والمتينة والمتميزة بين البلدين الشقيقين والمضي قدما في تعزيز التعاون بينهما في كل المجالات، فضلا عن الاستمرار في سياسة الباب المفتوح لمواطني المملكة وتقديم الخدمات اللازمة لهم.