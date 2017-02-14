استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان ومدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فرانك والتر شتاينماير الرئيس المنتخب لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الألمانية متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد وللعلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فرانك والتر شتاينماير الرئيس المنتخب لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الألمانية متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.