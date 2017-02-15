أعربت رئيسة لجنة شؤون المرأة الكويتية الشيخة لطيفة الفهد عن اعتزازها بمستوى التعاون المتميز بين اللجنة والمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين في مجال تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

وقالت الشيخة لطيفة الفهد في بيان صحافي بمناسبة زيارة وفد المجلس البحريني المقررة للكويت اليوم إنه سيتم خلال الزيارة بحث امكانية الاستفادة من تجربة الكويت في دعم جهود المرأة البحرينية وإعداد التقارير الدولية المتعلقة المرأة.

وأكدت حرص اللجنة على تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار وتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية الخاصة بالمرأة.

وأشارت الى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين التي ترسخت بفضل حرص قيادة البلدين على تعزيزها لتمثل نموذجا في العلاقات الدولية. وبينت أن لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الكويتي تضع كل امكاناتها وخبراتها تحت تصرف المجلس الأعلى للمرأة في البحرين بما يسهم في اعلاء مكانة المرأة ودعم مواقفها في المحافل الدولية. ومن المقرر أن يبحث الوفد البحريني على مدى يومين مع مستشاري اللجنة امكانية الاستفادة من تجربة الكويت في دعم جهود المرأة الكويتية في خطط التنمية وتفعيل دورها للمشاركة في قضايا المجتمع ودوائر صنع القرار وتمكينها في مختلف المجالات.