أشاد الرئيس السوداني الأسبق المشير عبدالرحمن سوار الذهب بالدور «الإنساني الكبير» الذي تؤديه الكويت على المستويين الإقليمي والدولي وسعيها الدائم إلى رفع وتخفيف المعاناة في مختلف دول العالم.

وقال سوار الذهب في تصريح لـ (كونا) عقب زيارته والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء مقر المعهد العربي للتخطيط: إن «الكويت تمتلك مكانة رفيعة في نفوس السودانيين وذلك لمبادراتها المستمرة في تطوير ومساعدة السودان».

وأكد أن تسمية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد (قائدا للعمل الإنساني) من قبل الأمم المتحدة أمر مستحق باقتدار ويأتي تأكيدا على دور الكويت حكومة وشعبا ودعمها غير المحدود للعمل الإنساني حول العالم.