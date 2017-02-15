في إطار تبادل الزيارات الثنائية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون الخليجي، استقبل كل من المستشار يوسف المطاوعة رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار خالد سالم نائب رئيس محكمة التمييز وفدا قضائيا من مملكة البحرين ضم كلا من القاضي مبارك الحجي والقاضي مصطفى عبدالرحمن، وتناول المستشار يوسف المطاوعة مع الوفد البحريني سبل تطوير القضاء الخليجي لتحقيق رؤية قادة مجلس التعاون الخليج في زيادة التعاون القضائي والحاجة إلى مسائل الربط الإلكتروني وتبادل الخبرات القضائية القانونية بين دول المجلس وتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت، كما قام الوفد الزائر بحضور بعض جلسات المحكمة واطلع على إجراءاتها.

كما زار الوفد القضائي البحريني نيابة التمييز والمكتب الفني والتقى مدير نيابة التمييز ورئيس المكتب الفني حيث اطلع على طبيعة عملهما.

واختتم الوفد زيارته لقصر العدل بزيارة موسعة لإدارة كتاب محكمة الاستئناف مطلعا على النظم الإدارية المتبعة في قيد الطعون ونظرها ومتابعتها.