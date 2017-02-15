جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ الترحيب بافتتاح المركز الإقليمي للحلف ومبادرة إسطنبول للتعاون في الكويت الشهر الماضي واصفا إياه بأنه «منصة مهمة لتعزيز التعاون مع دول الخليج العربية».

وأضاف شتولتنبرغ في مؤتمر صحافي قبيل اجتماع لوزراء دفاع الحلف ان «إقامة مركز الحلف في الكويت يدعم بناء قدرات دول شريكة أخرى في المنطقة ما يمثل أداة مهمة لمحاربة الإرهاب».

وأشار الى أن دول الحلف الـ28 تعمل مع دول الخليج العربية للتصدي الى التحديات التي تواجهها المنطقة.

وأكد في هذا الصدد ان «ناتو» لعب دورا رئيسيا في محاربة الإرهاب منذ سنوات عدة وخاصة في أفغانستان، مشيرا الى ان الحلف قرر البقاء هناك ممثلا باجمالي 13 ألف جندي لتدريب القوات الأفغانية ومساعدتها على محاربة الإرهاب.

كما أكد الأمين العام لحلف الأطلسي ان «أفضل سلاح لمحاربة الإرهاب هو تدريب القوات المحلية وتمكينها».

وعلى صعيد القضايا التي سيتناولها وزراء دفاع (ناتو) خلال اجتماعهم الذي سينطلق اليوم ويستمر على مدى يومين، قال شتولتنبرغ ان الوزراء سيبحثون عددا من القضايا من بينها سبل تصدي الحلف للتحديات الماثلة في العالم اليوم وتقاسم الأعباء وزيادة الانفاق العسكري.

وفي هذا السياق، رحب الأمين العام بزيادة نسبة الانفاق العسكري في الدول الأوروبية الحليفة وكندا بنسبة 3.8% في 2016.

وأضاف ان الوزراء سيناقشون قضية الحرب على الإرهاب والتهديدات النابعة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا.