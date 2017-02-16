استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء امس رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي السفير ميكيل تشيرفوني دي أورسو بمناسبة تعيينه لدى الكويت.

الى ذلك يقيم معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي اليوم حفل تخريج الدفعة الخامسة من متدربي المعهد برعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبحضور الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس مجلس ادارة المعهد الذي سيلقي كلمة بهذه المناسبة.



وقال المعهد في بيان صحافي امس: إن الخريجين الجدد سيقومون بأداء القسم الديبلوماسي أمام الشيخ صباح الخالد في غضون الأيام القليلة المقبلة، مشيرا الى أن هذه الدفعة من الخريجين تتكون من 24 ملحقا ديبلوماسيا بواقع 18 رجلا وست سيدات.

وأوضح أن البرنامج التدريبي لهذه الدفعة استمر عاما كاملا وتضمن 18 دورة متخصصة تغطي شتى جوانب العمل الديبلوماسي اضافة الى المشاركة في جميع المحاضرات والندوات التي أقيمت بمقر المعهد علاوة على زيارات ميدانية للمؤسسات والمنشآت الرئيسية والحيوية في البلاد.



وأفاد بأنه من المقرر ان يتم توزيع دفعة الديبلوماسيين الجدد على مختلف إدارات وزارة الخارجية مدة عامين، مشيرا الى أنه سيكون بالإمكان نقل أي منهم للعمل في بعثات الكويت الديبلوماسية في الخارج.