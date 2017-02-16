أشاد وزير الأمن العام المكسيكي بالمنطقة الفيدرالية، هيرام ألميدا استيرادا، بالدور الامني للكويت في محاربة الارهاب، وما تبذله اجهزة الشرطة لتحقيق الامن والاستقرار للشعب الكويتي.

وقالت سفارتنا لدى المكسيك في بيان تلقته (كونا): ان الوزير اعرب خلال استقباله سفيرنا لدى المكسيك، متعب المطوطح، عن رغبته في استفادة اجهزة الشرطة المكسيكية من الخبرات التدريبية المتقدمة لوزارة الداخلية الكويتية في شتى المجالات الامنية بهدف رفع كفاءة عناصر الشرطة المكسيكية، وزيادة مجالات تدريبهم على تقنيات العمل الأمني المتطور.

وأضاف البيان ان الوزير اكد في هذا الصدد على ما تم الاتفاق عليه مع الوفد الامني الكويتي الرفيع المستوى الذي زار المكسيك في شهر مارس لعام 2016 برئاسة الفريق سليمان فهد الفهد وكيل وزارة الداخلية.

وأوضح ان السفير المطوطح اكد اهمية التعاون المشترك في المجالات الامنية انطلاقا من سياسة الكويت واستراتيجيتها القائمة على تفعيل التعاون الامني مع جميع الاجهزة الامنية لدول العالم بهدف مواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة تنامي الانشطة الارهابية في العالم والتحديات الامنية التي يواجهها العالم اجمع، وانه لا توجد دولة في العالم بمعزل عن مخاطر الارهاب الذي لا يعرف حدودا ولا وطنا ولا دينا.

وأضاف ان المطوطح اعرب عن ترحيب الكويت الدائم، واستعدادها الكامل لدعم وتعزيز التعاون الامني بين البلدين لا سيما ان الكويت هي الدولة العربية الوحيدة التي وقعت اتفاقية توأمة مع العاصمة المكسيكية في عام 2012.