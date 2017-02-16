توجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد والوفد المرافق له الى مملكة بلجيكا لحضور اجتماع وزراء الدفاع بدول التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم «داعش» والمنعقد في مقر حلف شمال الاطلسي (الناتو).



ويرافق الشيخ محمد الخالد كل من معاون رئيس الأركان لهيئة الاستخبارات والأمن اللواء الركن عبدالرحمن الهدهود ومعاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن احمد العميري ورئيس هيئة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ راكان الصباح.

وكان في وداعه على أرض المطار رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع جسار الجسار ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وعدد من كبار الضباط والقادة في الجيش.