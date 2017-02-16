قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، بزيارة إلى كلية علي الصباح العسكرية صباح امس، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لحفل تخريج دفعة الطلبة الضباط 44، والذي سيكون تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2017.

هذا وقد كان في استقبال سعادته لدى وصوله آمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر احمد العوضي ومجموعة من ضباط الكلية، ثم توجه سعادته لميدان الكلية لمشاهدة فقرات البروفة النهائية لحفل التخريج التي أدى بها مجموعة من الخريجين عرضا لحركات الفصيل الصامت للقدرات والتشكيلات والمهارات العسكرية.



رافق سعادته خلال هذه الزيارة، سعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح.