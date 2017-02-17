بعث الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رسالة خطية الى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر.

وقال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم في تصريح لـ «كونا» عقب تسليمه رسالة الشيخ صباح الخالد الى ماورر في مقر اللجنة ان الرسالة تناولت العلاقات الوثيقة بين الكويت واللجنة الدولية وآفاق العلاقة المستقبلية والتعاون المثمر بين الجانبين.

وأضاف السفير الغنيم ان الجانبين استعرضا خلال اللقاء نتائج زيارة ماورر الأخيرة الى الكويت ومباحثاته مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والشيخ صباح الخالد.

ووفقا للغنيم تناول اللقاء أيضا دور الكويت الريادي في أعمال المؤتمر الخامس للمانحين الخاص بسورية والمزمع عقده في بروكسل في الفترة المقبلة وبرئاسة الكويت التي تبنت هذا المؤتمر منذ بدايته الأولى.

وأعرب الغنيم عن التعازي للحادث الإرهابي الذي تعرضت له بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في افغانستان والذي اسفر عن مقتل ستة من عامليها واختطاف اثنين آخرين مؤكدا تضامن الكويت مع العاملين في مجال العمل الإنساني في مختلف بؤر التوترات في العالم نظرا للدور الهام الذي يقومون به لغوث الملهوفين والمتضررين من الكوارث.

من جانبه عبر ماورر في لقائه مع السفير الكويتي عن بالغ تقديره للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت وأهلها لتتبوأ مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني عالميا بقيادة صاحب السمو الأمير مؤكدا تطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي للتعاون الوثيق مع الكويت خدمة للأهداف وغايات العمل الإنساني.