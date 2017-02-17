بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة داليا غيريباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة داليا غيرباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لها موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس قربان غولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركمانستان لفترة رئاسية جديدة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس قربان غولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركمانستان لفترة رئاسية جديدة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.