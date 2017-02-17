قدم سفيرنا لدى اندونيسيا عبدالوهاب الصقر أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة محالا من جاكرتا ومفوضا إلى رئيس تيمور الشرقية تاور ماتان رواك.

وقالت سفارتنا في جاكرتا في بيان إن السفير الصقر نقل خلال اللقاء مع رئيس تيمور الشرقية في العاصمة ديلي تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وشعب تيمور الشرقية بمزيد من الارتقاء والتقدم والازدهار.

وأعرب السفير عن تطلعه وحرصه على توطيد العلاقات بين البلدين وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسعي لاستمرار الروابط القوية بين البلدين على كل الأصعدة.

ومن جانبه، أعرب رئيس تيمور الشرقية عن أطيب تحياته وتقديره لمقام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ومزيد من التقدم والازدهار للكويت وشعبها.

وأفاد البيان بأنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أعرب رئيس تيمور الشرقية عن اهتمامه بهذه العلاقات وتطلعه لمزيد من التعاون في مختلف المجالات متمنيا للسفير الصقر التوفيق والنجاح في مهام عمله.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد كل من وزير خارجية جمهورية تيمور الشرقية الديموقراطية هيرناني كولهو ورئيس مكتب الرئاسة وري غوميس وكبار المسؤولين في قصر الرئاسة ومديري الخارجية التيمورية.