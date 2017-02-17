غادر البلاد الرئيس د.حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة والوفد الرسمي المرافق له بعد زيارة للبلاد أجرى خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وقد كان على رأس مودعي الرئيس الإيراني مساء أول من أمس على أرض المطار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أقام بقصر بيان مساء أمس الأول الأربعاء مأدبة عشاء على شرف الرئيس د.حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.