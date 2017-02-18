أمين عام الناتو: الكويت تسخر جميع الإمكانيات من أجل استقرار المنطقة

اتفق وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ختام اجتماعاتهم على إنشاء مركز إقليمي للجنوب لتعزيز جهود الحلف في محاربة الإرهاب.

ويتولى المركز الجديد عمليات التقييم ومواجهة التهديدات القادمة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا والانخراط مع الدول والمنظمات الشريكة.

وسيكون مقر المركز الجديد بمقر القيادة المشتركة للحلف في مدينة نابولي الإيطالية.

وفي مؤتمر صحافي شدد الأمين العام لـ «ناتو» ينس شتولتنبرغ على أن استمرار تكيف الحلف يتطلب تقاسما عادلا للأعباء بين الحلفاء.

وأشار الأمين العام إلى أن عام 2016 شهد زيادة في الانفاق الدفاعي بعد سنوات من خفض الميزانيات المخصصة لذلك حيث بلغت القيمة الحقيقية لتلك الزيادة في الانفاق بنسبة 3.8% أي حوالي 10 مليارات دولار بين الحلفاء الأوروبيين وكندا، مضيفا أن ذلك أمر حيوي لاستمرار الزخم.

وقد اتفق أعضاء (ناتو) في ختام اجتماعاتهم التي استمرت يومين على خطوات تحديث قيادة هيكل الحلف كما جرت مراجعة التقدم المحرز بخصوص نشر قوات ردع جديدة في استونيا ولاتفيا وليتوانيا وپولندا.

وفي السياق ذاته أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع التزام الولايات المتحدة الكامل بدعم الناتو معربا عن ثقته في توحد الحلف ضد التهديدات الأمنية.

كما عقد اجتماع لوزراء دفاع الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة (داعش) في مقر الناتو بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

إلى ذلك أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتبرغ بجهود الكويت في سعيها الدائم للمحافظة على استقرار المنطقة.

ونقلت سفارتنا لدى بروكسل عن شتولتنبرغ تأكيده خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد في بروكسل أن الكويت تسخر جميع الامكانيات من أجل استقرار المنطقة.

وذكرت في بيان ان الشيخ محمد الخالد اجتمع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وذلك على هامش اجتماع وزراء التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم لدولة (داعش).

وكان الشيخ محمد الخالد استقبل بمقر إقامته وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ورئيس هيئة الأركان المشتركة الاردنية الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات.

وذكرت سفارتنا لدى بروكسل في بيان ان اللقاءين جاءا على هامش اجتماع وزراء التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم لدولة (داعش) في بروكسل.

وقال البيان انه جرى خلال اللقاءين بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.