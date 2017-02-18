شيهايب: لبنان تحتضن أكبر عدد من اللاجئين بينهم عدد كبير من الأطفال

خصصت البعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة ريع السوق الخيري الذي تنظمه سنويا للاجئين السوريين ومشاريع الرعاية الصحية في الدول النامية في إطار أنشطة جمعية التراث الإسلامي.

وأعربت رئيسة جمعية التراث الإسلامي ميريام خياري في تصريح لـ «كونا» عن الامتنان للكويت لدورها الرائد ومساهماتها في الأنشطة الإنسانية.

وأوضحت ان السوق الخيري الذي تنظمه البعثة سنويا سيخصص هذا العام للاجئين السوريين وسيسلم عن طريق المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية (هدية الحياة) الخيرية فرع لبنان.

وبينت ان جمعية هدية الحياة في لبنان هي فرع من منظمة هدية الحياة الدولية غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة والتي تمول مشاريع رعاية صحية في الدول النامية بخاصة عمليات القلب الجراحية التي تجرى للأطفال.

وذكرت خياري ان ريع السوق الخيري بلغ حتى الآن 20 ألف دولار وتأمل ان يصل المبلغ الاجمالي إلى 40 ألف دولار.

من جهتها أعربت مؤسسة منظمة هدية الحياة الدولية لينا شيهايب في تصريح مماثل لـ «كونا» عن الامتنان لعطاء الكويت المستمر والسخي للأعمال الإنسانية.

ولفتت شيهايب الى ان لبنان يحتضن اكبر عدد من اللاجئين السوريين ومن بينهم عدد كبير من الأطفال الذين يعانون أمراض قلب تستدعي اجراء عمليات جراحية مؤكدة ان منظمة هدية الحياة تقدم العناية الطبية لمرضى القلب من الأطفال بغض النظر عن انتماءاتهم.

وذكرت ان المنظمة سوف تطلق حملة توعية في لبنان لمساعدة أطفال اللاجئين السوريين في تدارك تداعيات امراض القلب.

وقال الطبيب المتخصص في جراحة القلب للأطفال عصام الرسي الذي حضر السوق الخيري في تصريح لـ «كونا» ان اللاجئين السوريين في حاجة ملحة للرعاية الطبية كونهم يعيشون في خيام ولا يملكون المال للحصول على الرعاية الصحية.

وأعرب عن سروره باهتمام عدد كبير من النساء والرجال المشاركين في السوق الخيري الذي تنظمه البعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة.

ويجري د. الرسي عمليات جراحية لعشرات الأطفال اللاجئين السوريين والفلسطينيين في كل عام.

وخصصت جمعية التراث الإسلامي التي تأسست عام 1972 ريع اعمالها الخيرية التي نظمتها في الأعوام الماضية للاجئين السوريين وضحايا اعصار هايان في الفلبين وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) في لبنان وكذلك لضحايا فيروس ايبولا.