أشاد عضو المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس مجلس الأوقاف الجعفرية بمملكة البحرين الشيخ عبد الحسين العصفور بحكمة وبصيرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وخلق علاقات تعاون إيجابية بين دولها تعود بالنفع على الجميع.

وقال العصفور خلال لقائه عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح ان «خبرة سمو الأمير وتاريخ عطائه كفيل بإرساء السلام في المنطقة» مستعرضا العديد من الجهود والمساعي الخيرة التي قام بها سمو الأمير وخلقت أجواء من الايجابية والتفاؤل.

وأشاد بالسياسة الحكيمة لسمو الأمير في دعم وتعزيز جهود السلام والاستقرار بالمنطقة معتبرا سموه «صمام الأمان».

واستعرض الجانبان خلال اللقاء وفق بيان صادر عن السفارة امس العلاقات الاخوية التي تربط البلدين والشعبين والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات.

وقال السفير عزام ان «الكويت والبحرين تجمعهما علاقات متأصلة على المستويين الرسمي والشعبي وتاريخ ومصير مشترك واحد».