وصل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي والوفد المرافق لهما اليوم الى العاصمة الإماراتية ابوظبي وذلك لحضور معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «ايدكس 2017».

وكان في استقبالهما في مطار البطين سفيرنا لدى الإمارات صلاح البعيجان ورئيس المكتب الملحق العسكري في ابوظبي العقيد الركن يوسف بوقمبر.



يذكر ان معرض ومؤتمر الدفاع الدولي يعد من معارض الدفاع الكبرى في العالم حيث تشهد الدورة الحالية للمعرض وهي الـ 13 في تاريخه والرابعة لمعرض «نافدكس» مشاركة ما يزيد على 1235 شركة عالمية واماراتية متخصصة في الصناعات الدفاعية والبحرية.