أكد سفيرنا لدى مملكة بلجيكا جاسم البديوي تحفظ الكويت لما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر امس من انتقاد ضد تنفيذها لعدد من عقوبات الإعدام بحق من ادينوا بجرائم بشعة هزت الشارع الكويتي.



واشار السفير البديوي في تصريح لـ «كونا» أمس الى ما يتمتع به القضاء الكويتي من نزاهة وشفافية ومرور المحاكمات بجميع مراحل التقاضي وتوفير ما لزم للمتهمين من هيئات دفاع وحقوق أساسية كفلتها القوانين الكويتية، مؤكدا تفهمه للدوافع التي بنى عليها البرلمان الأوروبي قراره مطالبا المشرعين الأوروبيين تفهم منطلقات وثوابت القانون الكويتي فيما يتعلق بالجزاءات والتي بطبيعة الحال لا تتنافى مع التزامات الكويت مع المجتمع الدولي.



وفيما يتعلق بجزئية حقوق الانسان في القرار ذكر البديوي أن القرار بمجمله استند على تقارير غير دقيقة صدرت من بعض المنظمات والمؤسسات الاعلامية الخاصة مؤكدا أن البرلمان الاوروبي لم يسع الى استقاء المعلومات من الجهات الرسمية الكويتية الامر الذي لا يعكس الصورة الناصعة للكويت في مجال حقوق الانسان والتي تحظى بتقدير دولي واسع.



واضافأن بعثة الكويت لدى الاتحاد الاوروبي ومنذ علمها بنية البرلمان الاوروبي استصدار هذا القرار قامت بالاتصال وعلى الفور بعدد من نواب البرلمان الاوروبي في محاولة منها للتصدي لهذا القرار وشرح وجهة النظر الحقيقية تجاه ما جاء فيه، موضحا أن كافة المؤسسات القضائية والحكومية الكويتية المعنية تعمل بكل شفافية وأن المؤسسات المراقبة لوضع حقوق الانسان في الكويت تمتلك الحق في الوصول لكافة المصادر والمعلومات التي تحتاجها كما تقوم بنقل تلك المعلومات لجهات محلية ودولية بإجراءاتها وأنشطتها في هذا الشأن.



وقلل البديوي من انعكاسات هذا القرار غير الملزم على العلاقات الكويتية - الاوروبية، مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقات والتي وصفها بأنها تاريخية ومتميزة.