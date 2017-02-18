أكد القائد الإقليمي العام لقوات الشرطة في شمال ايطاليا الجنرال فينتشينتسو كوبولا حرص أجهزة الأمن على توفير كل الراحة والطمأنينة للزوار من الكويتيين والمقيمين بالتعاون مع القنصلية العامة.



وقالت القنصلية العامة للكويت بميلانو في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أمس ان القنصل العام عبدالناصر بوخضور زار الجنرال كوبولا في مقر القيادة الاقليمية للشرطة اليوم لشكره على الزيارة التي قام بها الى القنصلية مؤخرا وكذلك لتهنئته بتولي منصبه الجديد على رأس الشرطة في أقاليم ايطاليا الشمالية.



وذكر البيان أن القنصل العام بوخضور وقائد الشرطة تطرقا خلال لقائهما الودي إلى علاقات الصداقة الوطيدة والعميقة التي تربط الكويت وإيطاليا سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي مع التنوية بموقف ايطاليا المبدئي في مساندة الكويت خلال الاحتلال العراقي.



وأشار إلى أنهما تناولا كذلك الوضع الأمني وسبل تعزيز التعاون المشترك وتأمين وحماية رجال الأعمال والسائحين الكويتيين خلال زيارتهم لمدينة ميلانو وباقي مدن ومناطق شمال إيطاليا على مدار العام وخاصة أثناء العطلة الصيفية مما قد يتعرضون له من سرقات وعمليات احتيال.



وفيما استعرض تدابير تأمين القنصلية العامة للكويت وأعضاء بعثتها الديبلوماسية عبر القيادي الأمني الايطالي عن حرصه واستعداده لتقديم كل أشكال العون والمساعدة لتيسير عمل القنصلية وأعضائها في ميلانو وشمال إيطاليا وخدمة وتأمين المواطنين الكويتيين خلال إقامتهم.