صدرت ٣ مراسيم بتعيين سفراء غير مقيمين لدى جمهورية هندوراس وجمهورية الدومينيكان وجورجيا، ونص المرسوم الأول على تعيين السفير متعب المطوطح سفيرا غير مقيم، وجاء في المرسوم: يعين متعب صالح المطوطح ـ سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة المكسيكية ـ بالإضافة الى عمله ـ سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية هندوراس.

كما صدر مرسوم بتعيين السفير محمد الخلف سفيـرا غير مقيم لدى جمهورية الدومينيكان وجاء في نص المرسوم: يعين محمد فاضل خلف ـ سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوبا ـ بالإضافة على عمله ـ سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية الدومينيكان.

كما صدر مرسوم بتعيين السفير نواف العنزي سفيرا غير مقيم لدى جورجيا وجاء في المرسوم:

يعين نواف عبدالعزيز العنزي ـ سفير دولة الكويت لدى جمهورية أرمينيا ـ بالإضافة على عمله ـ سفيرا لدولة الكويت لدى جورجيا.