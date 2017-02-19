قال عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح ان زيارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى المملكة ستضيف لبنة مهمة في صرح العلاقات الكويتية - البحرينية.
وأضاف السفير عزام في تصريح لـ «كونا»: ان زيارة الغانم التي ستبدأ اليوم الأحد تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي في ظروف اقليمية ودولية دقيقة تستوجب التنسيق والتشاور المستمر، مؤكدا أهمية الديبلوماسية البرلمانية التي تمثل رافدا أساسيا في دعم أهداف السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتستمر زيارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى مملكة البحرين التي تبدأ اليوم وتستمر 3 أيام وهي تأتي بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب البحريني ابراهيم الملا وسيلتقي خلالها القيادة السياسية في المملكة.