«مسقط»: يقوم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان الشقيقة تستغرق ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الاثنين.



وذكر ديوان البلاط السلطاني في بيان أصدره أمس أنه تتويجا للعلاقات الأخوية المتينة والروابط الوثيقة بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة، وتلبية لدعوة كريمة من لدن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سيقوم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بزيارة دولة إلى السلطنة تستغرق ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الاثنين 23 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 20 فبراير 2017م، حيث ستجرى لسموه مراسم استقبال رسمية.



تأتي هذه الزيارة تعزيزا لمسيرة التعاون المثمر بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة، وحرصا من قيادتي البلدين على دعم المصالح المشتركة بين بلديهما في مختلف المجالات.



ويرافق صاحب السمو خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من:



نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ الفريق خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، والسفير أحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجار الله، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي، ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز السعود الناصر، والمستشار بالديوان الأميري علي فهد الراشد والوكيل المساعد لشؤون مركز المعلومات والحاسب الآلي بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين وسفير الكويت المعتمد لدى السلطنة السفير فهد المطيري وعدد من المسؤولين.