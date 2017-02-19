تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضور نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أقيم مساء أمس ختام مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2017 (البطولة الدولية السادسة) وذلك بمركز الجواد العربي (بيت العرب).
هذا وكان في استقبال ممثل سموه رئيس مجلس أمناء مركز الجواد العربي علاء حمد الرومي والسادة أعضاء مجلس الأمناء.
وبدأ المهرجان بالنشيد الوطني ثم انطلقت عروض الخيول المشاركة في البطولة واستعراض النتائج من قبل لجنة التحكيم بعدها قام ممثل سموه بتوزيع الجوائز على الفائزين بالبطولة.