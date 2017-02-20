أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن «العلاقة الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الكويت وصلت الى مرحلة جعلت أفراح الدولة الشقيقة أفراحا لنا وإنجازاتها مبعث فخر واعتزاز لنا كما هي لدى أبناء الكويت».

وقال خلال تسلم سموه دعوة حضور الحفل الذي من المقرر أن تقيمه سفارتنا لدى المملكة بمناسبة الأعياد الوطنية من عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح «ان البحرين لن تنسى أبدا وقفات الكويت معها في مختلف الظروف بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد».

بدوره، قال السفير إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء له مكانة رفيعة لدى ابناء الكويت مثنيا على روح التعاون والأخوة والتواصل التي يتحلى بها الأمير خليفة.