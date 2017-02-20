التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له اليوم الاثنين رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين وأهمية زيادة التنسيق بين مجلس الأمة الكويتي ومجلسي النواب والشورى البحرينيين في جميع المجالات لاسيما في المحافل البرلمانية الدولية.
وحضر اللقاء اعضاء مجلس الامة الكويتي النواب فيصل الكندري وثامر السويط الظفيري والدكتور حمود الخضير وأسامة الشاهين وماجد المطيري وناصر الدوسري وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري اضافة الى عدد من أعضاء مجلس الشورى البحريني.
وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له قد وصل أمس الاحد الى مملكة البحرين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا