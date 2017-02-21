استقبل محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا والي ولاية كردفان السودانية أحمد الهارون والوفد المرافق المؤلف من رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية المشير عبدالرحمن سوار الذهب، ومدير أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية وزارة المالية الاتحادية د. عبد المنعم محمد الطيب، ومقرر اللجنة العليا لولاية كردفان بشير كرسي، وسفير السودان لدى الكويت محيي الدين سالم أحمد، والقنصل المستشار الصادق يوسف.

ورحب المهنا بالوفد الضيف، وتبادل معهم الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ثم اصحب الوفد في جولة بأرجاء قصر نايف ومتحف العاصمة، حيث اطلعوا على المقتنيات القديمة التي يحتويها والأدوات التي كان الكويتيون الأوائل يستخدمونها، حيث اعرب الوفد عن إعجابه بهذا المعرض وما يحتويه من مقتنيات قديمة تؤشر إلى تاريخ الكويتيين وبطولاتهم في التصدي إلى الغزوات التي تعرضوا لها على امتداد تاريخهم وصولا إلى النهضة الحديثة للكويت ودورها المحوري في القضايا العربية مدفوعة بالقيادة السياسية الحكيمة التي يقودها الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهد الشيخ نواف الأحمد.

من جهته، أعرب الهارون عن شكره وتقديره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على الحفاوة التي حظي بها والوفد المرافق طيلة زيارته إلى الكويت، متمنيا للعلاقات السودانية الكويتية التطور والارتقاء في جميع المجالات لاسيما الاستثمارية منها، لافتا إلى أن ثمة العديد من الفرص الاستثمارية مفتوحة أمام الكويتيين بتسهيلات كبيرة خصوصا في ولاية كردفان التي تحتوي على الفرص الاستثمارية الكبيرة.

وفي ختام الزيارة، شكر المهنا الوفد السوداني على زيارته، معتبرا ان مثل هذا الزيارات والزيارات المماثلة من شأنها أن تؤسس إلى مزيد من التطور وتعزيز العلاقات الثنائية وانعكاسها بشكل مباشر على مصاح الشعبين الكويتي والسوداني.