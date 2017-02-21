قال سفيرنا لدى أستراليا نجيب البدر أمس: ان السفارة تحرص من خلال مشاركتها في المهرجات الثقافية على ابراز دور الكويت الريادي في ميادين الثقافة والحضارة الانسانية.

جاء ذلك في بيان على هامش مشاركة السفارة في مهرجان التعددية الثقافية السنوي الذي نظمته وزارة الثقافة والتنوع الحضاري الاسترالية يوم الجمعة الماضي واستمر لمدة ثلاثة ايام.

وذكر البدر ان جناح الكويت شهد اقبالا كبيرا اذ يعد احد ابرز الاجنحة المشاركة من خلال توزيع الهدايا والاصدارات وعدد من الأطعمة الكويتية التقليدية وتعريف زواره بالملابس الشعبية، مضيفا ان مشاركة السفارة في فعاليات المهرجان تميزت بحضور ضيف شرف الجناح الكويتي رئيس حكومة العاصمة كانبرا اندرو بار وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الديبلوماسية.

واكد حرص السفارة على المشاركة السنوية في المهرجان الذي يساهم في التقارب بين ثقافات الشعوب المختلفة وتعرفها على التقاليد المتنوعة للدول، معتبرا ان التنوع الثقافي الذي تحرص استرليا عليه يعد احد العوامل الاساسية للتنمية والفهم المتبادل بين شعوب العالم.

ولفت البيان الى ان رئيس حكومة كانبرا اندرو بار اثنى على المشاركة الكويتية في المهرجان التي تعكس حرصها على التواصل مع مختلف الدول والشعوب مبديا اعجابه بالفعاليات والانشطة الثقافية التي تضمنها جناح سفارة الكويت.

وبدأت استراليا بتنظيم المهرجان الوطني للتعددية الثقافية منذ عام 1996 اذ يعتبر احد اكبر الفعاليات الثقافية بالعاصمة كانبرا.

وتشارك السفارات الأجنبية بالمهرجان الذي يشهد زيارات من جميع أنحاء المدن الأسترالية ويهدف الى تعزيز تكافؤ الفرص والحفاظ على التماسك الاجتماعي وإبراز التنوع الثقافي.