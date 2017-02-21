أكد سفيرنا لدى باكستان نصار المطيري أمس ان مشاركة باكستان في احتفال السفارة بالذكرى الـ 56 للعيد الوطني والذكرى الـ 26 ليوم التحرير تظهر مدى عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأعرب المطيري، في تصريح لـ «كونا»، عن امتنانه لمشاركة الحكومة الباكستانية وشعبها باحتفالات وافراح الشعب الكويتي، مهنئا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد والحكومة والشعب بهذه المناسبة، متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار لكلا البلدين.

ومن المتوقع ان يحضر الاحتفال الذي ستقيمه السفارة غدا عدد كبير من الشخصيات من بينهم وزراء وأعضاء في مجلس الشيوخ الباكستاني وكبار المسؤولين والسفراء.