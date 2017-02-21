هنأ محافظ حولي الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور 11 سنة على ولايته للعهد، مشيدا بالإنجازات التي تحققت في عهد سموه فدفعت بالكويت خطوات إلى الأمام لبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

وقال النواف في تصريح له إنه تزامنا مع احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية ومرور 11 عاما على تولي سموه ولاية العهد، والذي يعتبر أحد أبرز من عاصر مسيرة بناء الكويت منذ الاستقلال، حيث يقف سموه عضيدا وسندا لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، في قيادة البلاد نحو التقدم والاستقرار.

من جهة أخرى، استقبل الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف بمكتبه بديوان عام المحافظة أمس، عددا من سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى الكويت كل على حدة وهم سفير جمهورية النيجر عبدو أبو بكر، وسفير طاجيكستان زبيد الله زبيدوف، وسفير اليونان اندريس باباداكيس، وسفير البرازيل نورتون دياندرادي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات التاريخية والثنائية الوثيقة التي تربط بلادهم بالكويت وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

وأكد النواف خلال اللقاء حرص الكويت على بناء جسور التعاون والإخاء وتطوير علاقاتها وتنميتها مع جميع الدول الصديقة، متمنيا للسفراء التوفيق والنجاح.