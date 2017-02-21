استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له

وتطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها المنطقة والمستجدات الاقليمية والعربية محل الاهتمام والعلاقات بين البلدين.

وحمل العاهل البحريني خلال اللقاء الغانم بنقل تحياته وتمنياته الخالصة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وأكد الملك حمد على عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الاخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الكويت التي تشهد المزيد من النماء والتطور في شتى الميادين.

وأشاد بالزيارة الاخوية لما لها من مردود إيجابي على صعيد تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير الحياة الديموقراطية في البلدين، مؤكدا على الدور المهم الذي يضطلع به مجلسا النواب البحريني والأمة الكويتي في تقوية أواصر العلاقات البحرينية ـ الكويتية على المستويين الرسمي والشعبي وزيادة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم العمل البرلماني.

وأكد أهمية زيادة التنسيق والتعاون بين السلطات التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز هذه المنظومة الخليجية وتوحيد الجهود والعمل الخليجي المشترك والدفاع عن القضايا الخليجية انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع دولنا وشعوبنا الشقيقة.

كما أشاد من جانب آخر بالمواقف المشرفة التي تقفها الكويت بقيادة سمو أمير الكويت تجاه مملكة البحرين ودورها الريادي الذي تضطلع به في دعم العمل الخليجي المشترك وتوحيد الكلمة والمواقف بين الأشقاء وخدمة القضايا العربية والإسلامية وتعزيز العمل العربي المشترك.

من جانبه، نقل الغانم الى العاهل البحريني تحيات أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتمنياته للمملكة وشعبها المزيد من التطور والنماء، معربا عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على حفاوة الاستقبال وحرصه على تعزيز علاقات البلدين الشقيقين وبالأخص في المجال البرلماني.

وأشاد الغانم بما يربط القيادتين الحكيمتين في البلدين من روابط اخوية تاريخية متميزة ووثيقة، مؤكدا ان حكام البحرين والكويت الكرام هم أسرة واحدة، وأن العلاقات البحرينية ـ الكويتية هي علاقات راسخة وأزلية.

وأكد السعي المتواصل لتعزيز التنسيق والتعاون بين مجلسي النواب البحريني والأمة الكويتي بما يخدم ويعزز علاقات البلدين ويعود بالخير والمنفعة على الجانبين.

ويأتي اللقاء ضمن زيارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق البحرين حاليا بدعوة من رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن ابراهيم الملا.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد البرلماني النواب عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي وثامر السويط وماجد المطيري وحمود الخضير وفيصل الكندري وأسامة الشاهين وناصر الدوسري وعميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري اضافة الى عدد من أعضاء مجلس الشورى البحريني.